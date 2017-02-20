МИД Германии назвал признание паспортов "ДНР" и "ЛНР" неприемлемым

В Министерстве иностранных дел Германии назвали "неприемлемым" признание Россией паспортов самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" ("ДНР" и "ЛНР"), передает AFP.

По словам официального представителя МИД ФРГ Мартина Шефера, это является нарушением Минских договоренностей. Представитель канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что это решение подрывает единство Украины.

20 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание Россией паспортов "ДНР" и "ЛНР" не нарушает международное право. Он назвал это "выравниванием ситуации". Песков подчеркнул, что этот шаг не нарушает минские договоренности.

18 февраля Президент России Владимир Путин подписал указ о признании российскими властями документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Посольство США в Киеве назвало это решение несовместимым с минскими договоренностями. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзанниер заявил, что это действие может навредить урегулированию конфликта на Востоке Украины.