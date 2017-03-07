В Челябинске полицейские получили реальные сроки за избиение

Суд в Челябинске приговорил двух сотрудников полиции к пяти с половиной и шести годам лишения свободы по делу об избиении задержанных, сообщает "Зона Права".

Полицейских признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и служебном подлоге. Одного из них также обязали выплатить потерпевшему 300 тысяч рублей компенсации. Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По версии следствия, в октябре 2015 года сотруднику правоохранительных органов Вячеславу Ибрагимову не понравилось, что его сосед Виктор Голунов курит в подъезде. Полицейский вызвал своего коллегу Алексея Подкорытова и других сослуживцев. Они задержали мужчину и еще одну соседку, отвезли их в отделение и избили, нанеся Голунову тяжелые травмы.