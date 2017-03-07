Путин помиловал Оксану Севастиди, осужденную за SMS 2008 года

Президент России Владимир Путин помиловал Оксану Севастиди, осужденную по делу о государственной измене из-за SMS-сообщения о передвижении российских войск в 2008 году незадолго до войны с Грузией.

Данный указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Адвокат Егений Смирнов заявил, что Севастиди будет добиваться отмены приговора после помилования, передает ТАСС.

Путин пообещал "разобраться" с приговором Севастиди во время пресс-конференции в декабре минувшего года. Тогда он заявил, что сомневается в секретности информации, которую она передала своему знакомому, так как передвижение техники "видели все". При этом президент подчеркнул, что не может вмешиваться в правосудие.

В начале декабря 2016 года стало известно, что Оксана Севастиди была приговорена к семи годам лишения свободы.