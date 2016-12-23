Путин пообещал разобраться в деле Севастиди, осужденной за СМС

Президент России Владимир Путин пообещал "разобраться" с приговором о государственной измене, вынесенным россиянке Оксане Севастиди, которая незадолго до войны с Грузией в 2008 года отправила знакомому СМС о поезде с российской военной техникой, идущем в сторону Абхазии.

"Она же написала то, что видела, это все видели, а значит это не представляло из себя никакой тайны большой", – заявил президент на пресс-конференции в пятницу.

При этом Путин подчеркнул, что не может вмешиваться в правосудие, так как российская судебная власть независима.

В начале декабря адвокат Иван Павлов сообщил, что Оксана Севастиди в марте была приговорена к семи годам лишения свободы по статье о государственной измене. В ноябре 2014 года при аналогичных обстоятельствах была осуждена жительница Сочи Екатерина Харебава.

Радио Свобода ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Путина.