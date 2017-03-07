Дискриминация или борьба с терроризмом?

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник указ, регулирующий въезд в Соединенные Штаты граждан нескольких стран, где большинство населения составляют мусульмане. Этот документ – ответ президента на решение суда, признавшего неконституционным его предыдущий указ, которым предусматривалось приостановление въезда в страну граждан семи стран. Введение в силу запрета вызвало многочисленные демонстрации протеста в американских аэропортах. Из нового указа были исключены несколько положений, вызывавших критику со стороны суда.

Указ о приостановлении допуска в США граждан семи стран, подписанный Дональдом Трампом всего через семь дней после вступления в должность главы государства был подан им как одно из важнейших решений его президентства. Объявляя 27 января о новом указе, президент провозгласил, что он поможет предотвратить появление террористов на территории США. "Мы хотим убедиться, что мы не допускаем в страну тех, кто представляет ту самую угрозу, которой противостоят наши военнослужащие, несущие службу за океаном", – заявил Дональд Трамп.

Однако попытки осуществления спешно подготовленного указа обернулись первым крупным поражением нового президента, столкнувшегося с бурными демонстрациями протеста, а самое главное, с судами, посчитавшими, что Трамп в своих действиях перешел рамки дозволенного законами. Согласно первоначальному распоряжению президента, пограничники начали задерживать в аэропортах всех граждан Ливии, Ирака, Ирана, Сирии, Сомали, Судана и Йемена, пытающихся въехать в США, включая не только тех, у кого были туристические, рабочие и иные визы, но и тех, у кого был вид на жительство, так называемая грин-карта.

В течение нескольких часов, пока в аэропортах царила неразбериха, несколько судей успели вынести постановления о незаконности задержания постоянных жителей США, правозащитные организации подали иски в защиту обладателей американских виз, в нескольких аэропортах протестующие провели многочасовые шумные акции протеста в защиту прав мусульман. В конце концов все остановленные на границе граждане этих семи стран были допущены в США, а вскоре один из федеральных судей приостановил действие президентского указа, и его поддержал апелляционный суд.

Вместо продолжения тяжбы с истцами в Верховном суде администрация Трампа решила изъять из указа то, что его критики называют "запретом на въезд мусульман". По новой версии указа, которая вступит в силу 16 марта, ограничения будут применены к гражданам шести стран. Им будет закрыт въезд в США на 90 дней, полный запрет на допуск беженцев из Сирии заменен временным – на 120 дней, из нового указа полностью исключен пункт о предоставлении убежища в США представителям религиозных меньшинств, критиковавшийся как мера, предпринятая с целью помощи христианам. Мало того, все, кто уже получил американские визы или убежище, будут допущены в США. Из списка подвергнутых ограничениям исключен Ирак, правительство которого, как заявил Белый дом, пообещало представлять более полные данные о своих гражданах, желающих получить американские визы. Против введения ограничений в отношении иракцев – граждан страны-союзника выступали и Пентагон и госдепартамент. Администрация Трампа настаивает на том, что за три месяца, пока будет действовать запрет, будут выработаны более эффективные меры проверки тех, кто въезжает в США из шести стран, где террористические организации проявляют наибольшую активность.

Противники указа настаивают, что его новая версия всего лишь маскирует суть решения, которое является дискриминационным по отношению к представителям одной религиозной конфессии. Вот как объясняет причины масштабной оппозиции в Соединенных Штатах этому решению президента Трампа специалист по конституционному праву, профессор университета имени Джорджа Мэйсона Илья Сомин:

Указ остается дискриминационным, потому что его объектом действия являются мусульмане

– Я бы привел две причины. Во-первых, с чисто юридической точки зрения указ президента выглядел сомнительным и антиконституционным, во-вторых, потому что в глаза бросается прямая связь между указом и заявлениями Дональда Трампа в бытность кандидатом о намерении закрыть въезд в США мусульманам. В том, что касается юридических аргументов, то первоначальный указ, на мой взгляд, был очевидно дискриминационным. Объектом его действия стали страны, где большинство жителей составляют мусульмане. Мало того, бывший советник Трампа Руди Джулиани, под руководством которого был подготовлен первоначальный проект указа, публично признал, что этот документ был подготовлен с целью легализации запрета на въезд мусульман. Согласно американским судам, указы, цель которых – дискриминация по религиозному принципу, являются антиконституционными. Помимо этого, как уже решили суды, первоначальным указом было нарушено право постоянных жителей и обладателей американских виз на рассмотрение их дел в установленном законом порядке. Второй указ, скорее всего, сформулирован с учетом этого судебного решения. Но, на мой взгляд, он остается дискриминационным, потому что его объектом действия являются мусульмане. Это является мотивировкой.

​– Профессор, но, как вам скажут сторонники Дональда Трампа и его указа, президент лишь хочет обезопасить США от угрозы терроризма со стороны тех стран, откуда в действительности исходит такая угроза?

Как утверждают многие специалисты, осуществление этого указа может создать угрозу безопасности, а не уменьшить ее

– Когда мы говорим о дискриминации на основании принадлежности к определенной расовой группе, конфессии или по половому признаку, недостаточно привести аргумент, скажем, относительно того, что представители той или иной группы чаще замечены в совершении преступлений. Следуя такой логике, нам бы пришлось дискриминировать мужчин, уровень преступности среди которых гораздо выше, чем среди женщин. Это неприемлемый аргумент. А в том, что касается опасности, представляемой иммигрантами-террористами, то число американцев, убитых в результате терактов иммигрантами из этих стран, равно нулю. Поэтому, попросту говоря, трудно понять, как этот указ поможет укрепить безопасность страны. Как утверждают многие специалисты, осуществление этого указа может создать угрозу безопасности, а не уменьшить ее. Хотя бы потому, что Соединенным Штатам будет более сложно работать с людьми в странах, затронутых указом. Они, скажем, вряд ли пойдут на сотрудничество, зная, что им в будущем может быть закрыт въезд в США.

Илья Сомин не берется предсказать, как американские суды отнесутся к переработанному указу президента Трампа, который почти наверняка будет вновь оспорен в судах. Как пишет газета The Wall Street Journal, это, скорее всего, "будет зависеть от того, воспримут ли суды ограничения как конституционную попытку предохранить страну от терроризма или как приукрашенную версию "мусульманского запрета", обещанного Дональдом Трампом во время предвыборной кампании.