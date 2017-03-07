В Международном центре Рерихов в Москве проходит обыск

В Москве сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в Международном центре Рерихов (МЦР), передает "Интерфакс" со ссылкой на вице-президента центра Александра Стеценко. Ранее сообщалось, что сотрудников музея Рериха вызвали на некий следственный эксперимент. В настоящее время у здания центра находятся люди в масках.

В июне 2016 года в Международном центре Рерихов прошла проверка на экстремизм. Стеценко заявлял, что таким образом Министерство культуры России оказывает давление на музей, чтобы забрать усадьбу Лопухиных, в котором он расположен.

В августе 2016 года Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Зов космической эволюции", созданного Международным центром Рерихов. В Минкульте заявили, что картина якобы пропагандирует религиозное течение New Age и внушает зрителю, что церковь, органы власти и федеральные музеи являются представителями "тьмы" и "невежества".