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Новости

Обвиняемым в причастности к "Хизб ут-Тахрир" продлили срок ареста

Крымские татары в Симферополе, архивное фото

Крымские татары в Симферополе, архивное фото

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Суд в Симферополе продлил срок ареста пятерым обвиняемым по делу о причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической. Как сообщил адвокат Эдем Семедляев, они останутся под арестом до 11 июня.

По очередному делу, связанному с предполагаемым членством в "Хизб ут-Тахрир", проходят Тимур Абдулаев, который, по версии следствия, является организатором ячейки, Узеир Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Айдер Салединов и Эмиль Джемаденов. Они были арестованы в октябре 2016 года, после того как вернулись из паломничества в Мекку.

В мае 2016 года в Бахчисарае прошли сразу несколько обысков, были задержаны четверо крымских татар, подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир". В сентябре российский суд приговорил их к тюремному заключению сроком от пяти до семи лет.


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