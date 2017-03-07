Обвиняемым в причастности к "Хизб ут-Тахрир" продлили срок ареста

Суд в Симферополе продлил срок ареста пятерым обвиняемым по делу о причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической. Как сообщил адвокат Эдем Семедляев, они останутся под арестом до 11 июня.

По очередному делу, связанному с предполагаемым членством в "Хизб ут-Тахрир", проходят Тимур Абдулаев, который, по версии следствия, является организатором ячейки, Узеир Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Айдер Салединов и Эмиль Джемаденов. Они были арестованы в октябре 2016 года, после того как вернулись из паломничества в Мекку.

В мае 2016 года в Бахчисарае прошли сразу несколько обысков, были задержаны четверо крымских татар, подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир". В сентябре российский суд приговорил их к тюремному заключению сроком от пяти до семи лет.



