"Новая газета": уволен генерал ФСБ, организовавший арест Улюкаева

Вице-президент и руководитель службы безопасности "Роснефти" генерал Олег Феоктистов уволен из Федеральной службы безопасности и нефтяной корпорации. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на два источника в обеих структурах. Причины увольнения не называются.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев на просьбу телеканала "Дождь" прокомментировать ситуацию, назвал эти сообщения "обычной бредятиной".

В середине ноября имя генерала упоминалось в связи с задержанием главы Минэкомразвития Алексея Улюкаева, против которого возбудили дело о получении взятки в особо крупном размере. Сообщалось, что именно Феоктистов инициировал преследование министра и участвовал в его задержании в офисе "Роснефти".

До перехода в "Роснефть" Феоктистов, известный также по прозвищам Олег Большой и генерал Фикс, был первым заместителя начальника управления собственной безопасности ФСБ. Он возглавлял 6-ю службу управления собственной безопасности, прозванную "сечинским спецназом", поскольку она была создана в 2004 году по инициативе тогдашнего вице-премьера, нынешнего главы "Роснефти" Игоря Сечина.

В 2007 году Феоктистов занимался делом генерала Госнаркоконтроля Александра Бульбова. В дальнейшем он руководил задержаниями по наиболее громким уголовным делам последних лет, в том числе в отношении бывших губернаторов - Никиты Белых, Вячеслава Гейзера и Александра Хорошавина, а также бывшего руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова.