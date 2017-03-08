СМИ: В музее Мосула не осталось ни одного артефакта

Генерал-майор иракской армии Али Кадем аль-Лами заявил, что в музее Мосула не осталось артефактов, передает в среду Reuters. По его словам, артефакты могли быть разграблены или проданы на черном рынке. Агентство уточняет, что пока не смогло проверить эту информацию.

Аль-Лами рассказал агентству, что в минувшую ночь правительственные войска Ирака провели контрнаступление на бойцов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), чтобы отбить атаку джихадистов. По словам собеседника агентства, сегодня военные проводят зачистку освобожденных территорий.

Во вторник стало известно, что иракские правительственные войска при поддержке коалиции во главе с США вернули под свой контроль здание правительства, отделение центрального банка и музей в западной части Мосула, которые были захвачены ИГ в 2014 году.

В феврале 2015 года члены ИГ опубликовали видеозапись уничтожения древних артефактов музея Мосула. Предполагалось, что часть артефактов члены группировки продали на черном рынке.

