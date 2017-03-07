Иракская армия вернула под контроль здание правительства в Мосуле

Иракские правительственные войска при поддержке коалиции во главе с США вернули под свой контроль здание правительства, отделение центрального банка и музей в западной части Мосула, которые были захвачены бойцами группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом во вторник сообщает Reuters.

Штурм зданий произошел минувшей ночью, рассказал представитель армии. По его словам, военные также взяли под контроль здание, в котором находился главный суд ИГ. Штурм продолжался более часа. В город прибыл премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади.

Мосул был захвачен "Исламским государством" в 2014 году. Джихадисты разграбили центральный банк и уничтожили артефакты из музея города. Операция по восстановлению правительственного контроля началась в октябре прошлого года. Иракской армии удалось выбить исламистов из восточных районов города и аэропорта Мосула.

По данным ООН, за последнюю неделю город покинуло около 40 тысяч жителей. Только за 28 февраля из Мосула уехали более 17 тысяч человек.

