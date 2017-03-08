В Петербурге задержали участниц феминистской акции

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте полиция задержала восемь участниц феминистской акции. Об этом сообщил фотограф Давид Френкель в своем твиттере.

По данным "Росбалта" в акции участвовало около 50 активисток. Она установили тантамареску с изображением девушки-ниндзи, отрывающей голову представителям государства и церкви. Участницы акции скандировали в адрес полиции: "Хоть бы раз поступили по совести".

Ранее в среду в Москве полиция задержала активисток, которые вывесили на одной из башен Кремля баннер со словами: "Национальная идея – феминизм". На еще одном баннере было написано: "200 лет мужчины у власти. Долой!". Позднее активисток отпустили из полиции.

8 марта в России отмечается Международный женский день.