Число жертв нападения на госпиталь в Кабуле превысило 30

Число жертв нападения на госпиталь в Кабуле, произошедшего в среду утром, превысило 30, ещё более 70 – ранены. Об этом сообщили в министерстве обороны Афганистана. Ответственность за теракт на себя взяла экстремистская организация "Исламское государство", запрещенная в России и ряде стран.

Как сообщает агентство Reuters, в среду на территории госпиталя недалеко от посольства США произошел взрыв, после чего трое вооруженных людей вошли в здание. Один из исламистов был одет в белый халат. Он открыл огонь по пациентам и работникам больницы. Все нападавшие были убиты, штурм здания продолжался шесть часов.

По словам президента Афганистана Ашрафа Гани, нападение на больницу "оскорбило все общечеловеческие ценности". Теракт также осудили в Организации Объединенных Наций и посольстве США в Афганистане.