ФБР проведет масштабный поиск источника утечек WikiLeaks

Федеральное бюро расследований США намерено начать масштабный поиск источника утечек WikiLeaks по программам Центрального разведывательного управления. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным газеты The Washington Post, в настоящее время спецслужбы пытаются оценить ущерб от будущих публикаций, обещанных WikiLeaks. В ЦРУ и ФБР пока не прокомментировали эту информацию.

7 марта портал WikiLeaks опубликовал новую серию секретных документов из базы данных ЦРУ. Согласно утечке, американская разведка использовала консульство США во Франкфурте в качестве удаленной базы для хакерского взлома. Обнародованные документы свидетельствуют о программе слежения в смартфонах iPhone, операционных системах Android и Windows. Речь идёт о крупнейшей публикации WikiLeaks за все время существования организации.

Подлинность материалов, обнародованных WikiLeaks, подтвердил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. После публикации прокуратура Германии заявила о начале проверки данных WikiLeaks о хакерской базе во Франкфурте.