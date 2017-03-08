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Новости

ФБР проведет масштабный поиск источника утечек WikiLeaks

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Федеральное бюро расследований США намерено начать масштабный поиск источника утечек WikiLeaks по программам Центрального разведывательного управления. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным газеты The Washington Post, в настоящее время спецслужбы пытаются оценить ущерб от будущих публикаций, обещанных WikiLeaks. В ЦРУ и ФБР пока не прокомментировали эту информацию.

7 марта портал WikiLeaks опубликовал новую серию секретных документов из базы данных ЦРУ. Согласно утечке, американская разведка использовала консульство США во Франкфурте в качестве удаленной базы для хакерского взлома. Обнародованные документы свидетельствуют о программе слежения в смартфонах iPhone, операционных системах Android и Windows. Речь идёт о крупнейшей публикации WikiLeaks за все время существования организации.

Подлинность материалов, обнародованных WikiLeaks, подтвердил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. После публикации прокуратура Германии заявила о начале проверки данных WikiLeaks о хакерской базе во Франкфурте.

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