WikiLeaks обнаружила у ЦРУ сервера под названием PocketPutin

Пять скрытых серверов для прослушивания Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) носили название PocketPutin ("Карманный Путин"). Об этом в четверг сообщила организация WikiLeaks.

7 марта WikiLeaks начала публикацию документов ЦРУ, которую основатель WikiLeaks Джулиан Ассанжа назвал крупнейшей утечкой внутренних документов разведывательного управления. Она содержит в себе 8 тысяч 700 документов и файлов из внутренней сети Центра по киберразведке в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния.

В пресс-релизе WikiLeaks утверждается, что ЦРУ научилось получать информацию с камер и микрофонов смартфонов, а также теле-приставок, получило способ перехватывать сообщения "защищенных" мессенджеров WhatsApp, Telegram и Signal до стадии шифрования, а также, что в консульстве США во Франкфурте-на-Майне находится секретный хакерский центр разведывательного управления.

