В Польше прошли акции протеста против нарушений прав женщин

Более чем в 80 городах Польши прошли акции протеста женщин против нарушений их прав – среди прочего, на аборты.

В Варшаве феминистки пикетировали штаб-квартиру правящей партии "Право и справедливость", а также собрались на одной из центральных площадей города – площади Конституции.

"Права женщин ясно прописаны в Конституции, но это не все. Это не значит, что они должным образом соблюдаются в нашей стране, и мы требуем изменить ситуацию – уважать наши права!" – сказала одна из участниц митинга.

Польские феминистки требуют, среди прочего, права на аборты, которое в стране серьезно ограничено законодательством, упрощения доступа к противозачаточным таблеткам, а также равных с мужчинами заработных плат.

Многолюдные акции протеста прошли также в Познани, Вроцлаве, Щецине, Кракове и других польских городах. В некоторых местах состоялись также пикеты националистов и противников абортов, однако они были малочисленными.