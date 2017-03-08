Пентагон: развертывание Россией крылатых ракет угрожает НАТО

Министерство обороны США обвинило Россию в развертывании системы крылатых ракет наземного базирования, нарушающем договоренности о сокращении вооружения. По словам вице-председателя комитета начальников штабов вооружённых сил США Пола Сельвы, действия Москвы представляют риск для большинства объектов НАТО в Европе. О каких ракетах идёт речь, военачальник не уточнил.

В середине февраля газета The New York Times писала, что Россия развернула новую систему крылатых ракет в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенного в 1987 году США и СССР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг публикацию. По его словам, Россия "остается приверженной своим международным обязательствам".

Бессрочный договор о ликвидации ракет средней и малой дальности вступил в силу 1 июня 1988 года. США и СССР, а после Россия как его правопреемница, обязались не производить и не испытывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования дальности от 500 до 5500 километров.