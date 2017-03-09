Родители учеников трех музыкальных школ в Москве обратились к Путину

Родители и выпускники музыкальных заведений, находящиеся в здании, которое планируют снести для строительства на его месте школы акробатического рок-н-ролла "Хамовники", обратились к президенту России с просьбой не допустить их закрытия. Они просят Путина сохранить Государственное училище духового искусства (ГУДИ), детскую музыкальную школу им. Блажевича и Хоровую школу им. Чеснокова.

Как рассказал телеканалу "Дождь" автор петиции, сын основателя ГУДИ Ренат Гехт, "снос здания означает, что почти тысяча юных музыкантов останутся на улице".

Родители учеников также обратились с призывом о сохранении школ в Общественную палату, Госдуму и мэрию. Однако, по их словам, их письма возвращают в те ведомства, на которые они жалуются.

О том, что здание музыкального училища и школ собираются снести, чтобы построить комплекс акробатического рок-н-ролла стало известно из публикации портала "Медуза". Согласно документу с сайта госзакупок, проект обойдется городскому бюджету в 528 миллионов рублей. Курировать строительство будет сын главы Росгвардии Роман Золотов.

Разговоры о сносе здания ведутся не первый год. В 2013 году эта инциатива не была одобрена. Сейчас директором спортшколы является Татьяна Быстрова, первый тренер по акробатическому рок-н-роллу Катерины Тихоновой, которую ряд СМИ называет дочерью президента Владимира Путина.