Все будет рок-н-ролл

В октябре 2017 года московский район Красная Пресня может лишиться сразу трех музыкальных учебных заведений: хоровой музыкальной школы им. Чеснокова, детской музыкальной школы им. Блажевича и государственного училища духового искусства. Здание, где они расположены, планируют снести и в декабре 2018 года открыть на его месте очередной новый комплекс для спортивной школы №29 “Хамовники”. Улучшить тренировочную базу школы пытались уже несколько директоров. Но, похоже, больше всего шансов это сделать у нынешнего директора Татьяны Быстровой, первого тренера по акробатическому рок-н-роллу Екатерины Тихоновой, которую ряд СМИ называет дочерью президента Владимира Путина.

“Хамовники” – ведущие учреждение России, специализирующееся на акробатическом рок-н-ролле. В Москве работает как минимум двенадцать клубов этой школы. Пристроенный спортзал и несколько кабинетов здания на Трехгорном валу стали их частью лишь в марте 2016 года. Раньше здесь была спортивная школа №28 с главным направлением "прыжки на батуте". Одним целым со школой №29 они стали в рамках программы объединения спортивных школ Москвы для уменьшения административного аппарата. Но инициатива о расширении возникла задолго до этого.

– В 2012 году мы совместно со старым директором 28-й спортшколы (Ольгой Степановой – РС) прописывали техзадание на строительство нового комплекса, которое было согласовано с Москомспортом. После этого было даже выпущено постановление Правительства города Москвы о строительстве объекта спорта на этой территории. Но потом его благополучно отменили в связи с экономическим кризисом или чем-то таким. Как позже выяснилось, были общественные слушания с жильцами рядом стоящих домов, – рассказывает тренер-преподаватель Олег Емельянов.

Здание непригодно не только для занятий спортом, но и в целом для учебы – в 2011-м году на четвертом этаже обрушилась часть стены

Что на самом деле повлияло тогда на отмену строительства сегодня сказать точно нельзя. Здание не снесли. Хотя, по словам Емельянова, оно непригодно не только для занятий спортом, но и в целом для учебы и работы – в 2011-м году на четвертом этаже обрушилась часть стены. Делали оперативный ремонт. Именно после этого Степанова стала прорабатывать план постройки нового комплекса. Задумка не реализовалась, и вскоре директора сменили. В декабре 2012 года на ее пост пришла Ольга Сбитнева – пятикратная чемпионка мира по акробатическому рок-н-роллу и жена президента Всероссийской Федерации акробатического рок-н-ролла в России.

Сбитнева стала уделять больше внимания небольшому отделению своего вида спорта, которое давно работало на базе 28-й школы, но тренировки проходили в других помещениях. Новый директор также предприняла несколько попыток переехать или получить новый комплекс. Но за время ее работы это сделать не удалось. Позже, в связи с объединением со школой “Хамовники”, ее пост был упразднен. И вот директору 29-й многолетние планы своих предшественников, похоже, реализовать получится.

Цена лота 505 млн рублей – это примерно в 25 раз больше среднего ежегодного финансирования каждой из музыкальных школ на Трехгорном валу

В начале феврале этого года на сайте госзакупок разместили тендер на постройку физкультурно-оздоровительного комплекса на Трехгорном валу. Помимо трех залов для батутов, спортивной гимнастики и акробатики, постройка будет включать в себя гостиницу для спортсменов. Цена лота 505 млн рублей. Это примерно в 25 раз больше среднего ежегодного финансирования каждой из музыкальных школ в здании на Трехгорном валу. И если некоторые сотрудники спортивной школы в курсе возможных перемен, то руководители музыкальных школ узнают о происходящем только из СМИ. Никаких официальных заявлений ни от департамента культуры Москвы, ни от департамента строительства, тем более от соседей-спортсменов им не поступало.

– Мы в таком осадном положении уже 20 лет находимся. Если сейчас новая волна поднимается на эту тему, нас никто не уведомлял ни о чем, –комментирует директор Хоровой музыкальной школы им. Чеснокова Анна Ведрова.

Согласно документам, с музыкальными школами заключен договор безвозмездного пользования, который истекает в июне 2017 года. Пока что жизнь учебных заведений идет в обычном режиме: проводят занятия, ведут набор на новый учебный год. Спортивная школа же, по словам сотрудников, занимает помещение на праве собственности, т.к. здание относится к имуществу департамента спорта и туризма. И ее сотрудники в курсе возможного переезда. Выходит, что о своих позаботились, предупредили, еще, может, и новое здание построят. А вот соседям ничего не говорят. Договор с ними могут не продлить, и тогда более тысячи воспитанников музыкальных училищ, записавшихся на новый учебный год, вместо здания школ увидят площадку для строительства.

О своих позаботились, предупредили, еще, может, и новое здание построят. А вот соседям ничего не говорят, договор с ними могут не продлить

В целом сложно сказать, что школа “Хамовники” страдает от недостатка тренировочных площадей. В скором времени будет построен Центр акробатического рок-н-ролла “Жаворонки” в Одинцовском районе Подмосковья площадью более 9 гектаров. На сборы сюда смогут приезжать спортсмены из всех секций школы. Стоимость проекта почти 2 млрд. рублей. Комплекс будет рассчитан на пребывание более трехсот человек. Кроме спортивной базы план постройки включает в себя 25-метровый бассейн, общежитие и вертолетную площадку.

Но и здесь “Хамовники” не могут построиться, не создав неприятности для других. На месте будущего комплекса раньше располагался детский центр “Истра”, который с 2000 года принимал детей из группы социального риска. Согласно государственному акту от 2 апреля 1993 года земля, где находился детский центр, была предоставлена ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Происходил захват территории, в итоге летом 2016 года борьба лагеря за выживание закончилась поражением

С мая 2012 года в учреждение стали часто приезжать с проверками финансово-хозяйственной деятельности. Сотрудники написали письмо полномочному представителю президента в Центральном федеральном округе Александру Беглову. Просили “помощи и содействия в попытках противостоять незаконным действиям у начальника службы финансового контроля городского департамента образования Алены Шаховой и начальника центрального окружного управления образования Веры Лопатиной”. По их мнению, происходил захват территории. В итоге летом 2016 года борьба лагеря за выживание закончилась поражением. И в июле 2016 года подвели итоги конкурса на строительство нового комплекса "Жаворонки". Тендер выиграла компания "Магнум", которая часто берется за строительство спортивных объектов.

Заказчиком обоих комплексов для школы "Хамовники" выступает “Казенное предприятие "Большая спортивная арена "Лужники””. На вопрос, почему так, “Лужники” отвечают, что они казенное предприятие, и всего лишь выполняют поручение департамент строительства. Департамент строительства на запрос Радио Свобода пока не ответил, руководство школы “Хамовники” в целом считает, что оно к этой истории не причастно: заказчики ведь не они, тогда и вопросов к ним не должно быть. И в целом никакой информации о строительстве именно для них нового здания им не поступало.

У объектов один куратор – замглавы департамента спорта и туризма Роман Золотов, сын главы Росгвардии Виктора Золотова, экс-охранника Путина

– В документах просто сноска для кого это строится, но не факт, что, когда построят, это будет кому-то отдано на баланс. У нас никакой документации нет, и я не могу ничего комментировать. Мы не заказчики, – отправляет к заказчикам заместитель директора по общим вопросам Георгий Бирюков.

Спортшкола "Хамовники", судя по их комментариям, участвовать в постройке нового центра рок-н-ролла не будет. Она ведь не заказчик. Но сомнительно, что в Центре акробатического рок-н-ролла "Жаворонки" или в новом спортивном комплексе на Трехгорном валу будут звучать голоса хористов и звуки классической музыки.