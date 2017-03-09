Суд начал процедуру банкротства самого богатого депутата Госдумы

Арбитражный суд Архангельской области начал рассматривать дело о банкротстве в отношении депутата Госдумы от "Единой России" Андрея Палкина. Суд ввел процедуру реструктуризации долгов и назначил арбитражного управляющего. Об этом сообщает ТАСС.

По данным управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, задолженность Палкина по налогам превышает 147 миллионов рублей.

В начале февраля Палкин сам попросил признать его банкротом для получения отсрочки по налогам.

Палкин считается самым богатым депутатом Госдумы седьмого созыва – его доход в 2015 году составил полтора миллиарда рублей. В декларации депутат указал сведения о принадлежащих ему 56 квартирах в Архангельской области, трех – в Московской, а также о примерно 200 транспортных средствах.