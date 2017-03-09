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Новости

Краснодарского активиста арестовали за фото Путина на фоне свастики

Зал суда, архивное фото

Зал суда, архивное фото

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Суд в Краснодаре приговорил местного активиста Алексея Мандригелю к десяти суткам ареста за изображение президента России Владимира Путина на фоне свастики. Об этом сообщает издание "Голос Кубани".

Причиной ареста Мандригели послужил коллаж, выложенный в 2012 году на его старой странице в социальной сети ВКонтакте. В ноябре минувшего года активиста вызвали на допрос в прокуратуру.

Административное дело было возбуждено по статье о демонстрации нацистской символики. До этого Мандригелю вызывали для беседы в центр по противодействию экстремизму, а на лестничной клетке его караулили следователи.

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