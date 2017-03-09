Швейцарский банк назвал Ле Пен самым большим риском для Европы

Крупный швейцарский банк Credit Suisse назвал кандидата в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен самым большим риском для Европы. В докладе для инвесторов, представленном кредитной организацией, говорится, что возможное избрание Ле Пен главой Франции угрожает европейской стабильности.

По мнению аналитиков банка, президентство Ле Пен спровоцирует изменчивость фондовых рынков. Победа ультраправого политика описывается в так называемом "негативном" сценарии. "Позитивный" сценарий предполагает, что лидером президентской гонки станет независимый кандидат Эммануэль Макрон.

Выборы президента во Франции пройдут в два тура, в конце апреля и начале мая. По данным последних опросов (9 марта), в первом туре выборов за Марин Ле Пен готовы проголосовать 26 процентов изберателей, в то время как Макрона поддержат 25 процентов французов. Большинство экспертов уверены, что Ле Пен не удастся набрать большинство голосов во втором туре.