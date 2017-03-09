"Украинский диверсант" попросил лишить его российского гражданства 

Андрей Захтей, которого власти России обвиняют в подготовке терактов на территории аннексированного Крыма, написал заявление с просьбой лишить его российского гражданства. Об этом сообщает интернет-издание "Медуза" со ссылкой на адвоката Захтея Александра Попкова.

Захтей получил российское гражданство в 2014 году в Крыму. Как говорится в заявлении обвиняемого, он "разочарован в судебной и правоохранительной системе России". Адвокат объяснил, что у Захтея есть еще и украинское гражданство. Согласно закону "о гражданстве Российской Федерации", обвиняемые по уголовным делам не могут отказаться от гражданства России.

Захтей является фигурантом так называемого "дела украинских диверсантов". В августе 2016 года его и другого гражданина Украины Евгения Панова задержала ФСБ якобы за то, что они готовили теракты в Крыму. Власти Украины отвергли обвинения и назвали произошедшее "провокацией" российских спецслужб. Арестованные украинцы жаловались на пытки после задержания и жестокое обращение в СИЗО "Лефортово". В феврале 2017 года их перевели в изолятор в Крыму.

