Адвокат: "украинских диверсантов" перевели из "Лефортово" в Крым

Граждан Украины Евгения Панова и Андрея Захтея, которых российские власти обвиняют в подготовке терактов на территории аннексированного Крыма, этапировали из московского СИЗО "Лефортово" на полуостров. Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат Илья Новиков.

Он считает, что так называемое "дело крымских диверсантов" "скоро пойдет в суд".

В августе ФСБ сообщила о задержании группы украинских диверсантов, которые якобы готовили теракты в Крыму. Власти Украины отвергли обвинения и назвали произошедшее "провокацией" российских спецслужб. Позже по этому делу были арестованы два гражданина Украины Евгений Панов и Андрей Захтей.

О том, что они находятся в московском следственном изоляторе"Лефортово", стало известно в октябре. Арестованные украинцы жаловались на пытки после задержания и жестокое обращение в СИЗО. Панов направил заявление главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

В декабре Лефортовский суд Москвы продлил Панову и Захтею сроки содержания под стражей до 7 марта.