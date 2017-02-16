Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Адвокат: "украинских диверсантов" перевели из "Лефортово" в Крым

Евгений Панов (архивное фото)

Евгений Панов (архивное фото)

Смотреть комментарии

Граждан Украины Евгения Панова и Андрея Захтея, которых российские власти обвиняют в подготовке терактов на территории аннексированного Крыма, этапировали из московского СИЗО "Лефортово" на полуостров. Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат Илья Новиков.

Он считает, что так называемое "дело крымских диверсантов" "скоро пойдет в суд".

В августе ФСБ сообщила о задержании группы украинских диверсантов, которые якобы готовили теракты в Крыму. Власти Украины отвергли обвинения и назвали произошедшее "провокацией" российских спецслужб. Позже по этому делу были арестованы два гражданина Украины Евгений Панов и Андрей Захтей.

О том, что они находятся в московском следственном изоляторе"Лефортово", стало известно в октябре. Арестованные украинцы жаловались на пытки после задержания и жестокое обращение в СИЗО. Панов направил заявление главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

В декабре Лефортовский суд Москвы продлил Панову и Захтею сроки содержания под стражей до 7 марта.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG