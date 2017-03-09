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Дональд Туск переизбран главой Евросовета на второй срок

Дональд Туск

Дональд Туск

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Дональд Туск переизбран главой Европейского совета. Он будет занимать эту должность до 2019 года. За его переизбрание на второй срок проголосовали 27 из 28 глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза на саммите Евросоюза 9 марта.

Против переизбрания Туска выступала Польша, пост премьер-министра которой он занимал до вступления в должность председателя Евросовета. Руководство правящей партии "Право и справедливость" заявило, что Туск поддерживает оппозицию, которая, "хочет свержения правительства".

Туск стал председателем Евросовета 1 декабря 2014 года. Один человек может занимать эту должность не более двух сроков.

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