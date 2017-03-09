Дональд Туск переизбран главой Евросовета на второй срок

Дональд Туск переизбран главой Европейского совета. Он будет занимать эту должность до 2019 года. За его переизбрание на второй срок проголосовали 27 из 28 глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза на саммите Евросоюза 9 марта.

Против переизбрания Туска выступала Польша, пост премьер-министра которой он занимал до вступления в должность председателя Евросовета. Руководство правящей партии "Право и справедливость" заявило, что Туск поддерживает оппозицию, которая, "хочет свержения правительства".

Туск стал председателем Евросовета 1 декабря 2014 года. Один человек может занимать эту должность не более двух сроков.