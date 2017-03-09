Заместитель посла Турции в Швейцарии подал прошение об убежище

Заместитель посла Турции в Швейцарии Волкан Карагоз попросил швейцарские власти о предоставлении убежища, сообщает телеканал ВВС.

После попытки государственного переворота в июне прошлого года более четырёхсот человек подали прошения об убежище в Швейцарии. У нескольких просителей были дипломатические паспорта. В конце февраля стало известно, что более 130 турецких дипломатов и членов их семей запросили политическое убежище в Германии после прошлогоднего путча.

Попытка вооружённого переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. В стране было введено чрезвычайное положение и отменено действие Европейской конвенции в защиту прав человека.

Всего по делу о попытке переворота были задержаны более 40 тысяч человек. Первые судебные процессы начались в конце декабря. В январе этого года был вынесен первый приговор по этому делу — двух военнослужащих приговорили к пожизненному заключению.