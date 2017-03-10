Помощник Кадырова подтвердил, что на него готовили покушение

Помощник Рамзана Кадырова Даниил Мартынов подтвердил, что на главу Чечни готовилось покушение, сообщает РБК. На вопрос издания о том, кто мог стоять за неудавшимся нападением, чиновник ответил, что это, вероятно, были некие люди, "уехавшие за границу 10–20 лет назад".

В конце января "Новая газета" сообщила, что в Чечне возбуждено уголовное дело о покушении на Кадырова. По данным издания, в подготовке нападения сознались четыре человека, задержанные в районе Гудермеса. Они рассказали, что организатором покушения является Иса Ямадаев, представляющий семью, которую журналисты называют давними врагами главы Чечни.

Авторы материала "Новой газеты" предположили, что речь идет о неудавшемся покушении в селе Беной весной 2016 года. Именно там произошло одно из задержаний и были найдены запасы оружия и взрывчатки.