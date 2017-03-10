Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Помощник Кадырова подтвердил, что на него готовили покушение

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Смотреть комментарии

Помощник Рамзана Кадырова Даниил Мартынов подтвердил, что на главу Чечни готовилось покушение, сообщает РБК. На вопрос издания о том, кто мог стоять за неудавшимся нападением, чиновник ответил, что это, вероятно, были некие люди, "уехавшие за границу 10–20 лет назад".

В конце января "Новая газета" сообщила, что в Чечне возбуждено уголовное дело о покушении на Кадырова. По данным издания, в подготовке нападения сознались четыре человека, задержанные в районе Гудермеса. Они рассказали, что организатором покушения является Иса Ямадаев, представляющий семью, которую журналисты называют давними врагами главы Чечни.

Авторы материала "Новой газеты" предположили, что речь идет о неудавшемся покушении в селе Беной весной 2016 года. Именно там произошло одно из задержаний и были найдены запасы оружия и взрывчатки.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG