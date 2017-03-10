Митинг в годовщину присоединения Крыма перенесут из центра Москвы

Митинг-концерт в годовщину аннексии Крыма 18 марта пройдет на Воробьевых горах. Об этом говорится в сообщении московского отделения МВД, передает сайт Republic.

Ранее о том, что митинг перенесут с Васильевского спуска, где он проводился с 2015 года, на Воробьевы горы сообщало РБК. Собеседники издания отмечали, что изменение места связано с желанием сделать мероприятие более комфортным для участников, так как не требует повышенных мер безопасности, в отличие от мероприятий у Кремля.

В феврале телеканал "Дождь" сообщил, что Кремль предложил студентам МГУ выступить с инициативой проведения акции у здания университета. Против, однако, выступили студенты-активисты. На закрытой встрече представитель администрации президента якобы просил студентов публично поддержать фестиваль "Ласточкино гнездо" на 40 тысяч человек и переубедить недовольных.

После того как о встрече стало известно СМИ, было решено не заявлять МГУ в качестве организатора, сообщил позднее "Дождь".

В 2015 и 2016 годах на Васильевском спуске в Москве проходили митинги-концерты в честь годовщины присоединения Крыма к России. В них участвовали до 100 тысяч человек. СМИ сообщали об указании московских властей направлять людей, в частности сотрудников бюджетных учреждений, на эту акцию. В интернете было размещено объявление о наборе зрителей на концерт. В нем отмечалось, что участие будет оплачено.

18 марта – третья годовщина аннексии Крыма Россией, не признанной Украиной и подавляющим большинством стран мира.