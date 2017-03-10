Тереза Мэй призвала ЕС бороться с российской угрозой на Балканах

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала страны Евросоюза оградить Балканы от российской угрозы, упомянув предполагаемую причастность Москвы к попытке переворота в Черногории.

Вытупая на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе, Мэй подчеркнула, что возросшая нестабильность в регионе угрожает безопасности всей Европы. В частности, британский премьер призвала проитводействовать "кампаниям дезинформации", которые, по её словам, проводятся в балканских странах.

По версии черногорских властей, в октябре прошлого года, группа людей, среди которых были россияне, готовила серию вооруженных нападений во время парламентских выборов. Кроме прочего, планировалось покушение на премьер-министра Мило Джукановича.

В конце февраля специальный прокурор Черногории Миливое Катнич обвинил российские спецслужбы в причастности к дестабилизации с целью изменить внешнеполитический курс Черногории и остановить вступление страны в НАТО. В Кремле причастность к попытке переворота отвергли.