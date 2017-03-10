Польша отказалась подписать итоговый документ саммита ЕС из-за Туска

Польша в знак протеста не подписала итоговый документ саммита Евросоюза в Брюсселе, на котором Дональд Туск был переизбран председателем Европейского совета.

По словам польского премьер-министра Беаты Шидло, саммит нельзя считать состоявшимся, поскольку решение о переизбрании Туска не было согласовано с Варшавой. Отказ Польши от подписания документа не будет иметь юридических последствий.

На саммите 9 марта кандидатуру Туска поддержали 27 из 28 глав стран Евросоюза. Против выступила Польша, пост премьер-министра которой он занимал до вступления в должность председателя Евросовета. Руководство правящей партии "Право и справедливость" заявило, что Туск поддерживает оппозицию, которая "хочет свержения правительства".

Туск стал председателем Евросовета 1 декабря 2014 года. После переизбрания его мандат был продлён до 2019 года. Один человек может занимать эту должность не более двух сроков.