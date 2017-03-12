Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Рожденные после СССР

Хипстеры помоек. Эфир в 17:05

Смотреть комментарии

Про экологическое партизанство, артперерабтку, фриганство, фудшеринг и жадность

Про экологическое партизанство, артперерабтку, фриганство и жадность разговариваем с экологом Анной Подолиной, психологом Дмитрием Аношиным, фриганом Игорем Жогиными и другими.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в воскресенье, 12 марта в пять часов вечера.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG