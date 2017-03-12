Хипстеры помоек. Эфир в 17:05

Про экологическое партизанство, артперерабтку, фриганство, фудшеринг и жадность
Про экологическое партизанство, артперерабтку, фриганство и жадность разговариваем с экологом Анной Подолиной, психологом Дмитрием Аношиным, фриганом Игорем Жогиными и другими.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в воскресенье, 12 марта в пять часов вечера.
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