Суд признал законным отказ в проведении гей-парада в Хабаровске

Суд в Хабаровске отклонил иск активиста Николая Алексеева к городской администрации, которая запретила провести гей-парад и две ЛГБТ-акции, сообщает портал DVHAB.ru.

Алексеев подал заявку на проведение мероприятий в январе, но получил отказ. Он заявил, что в своем стремлении защитить права секс-меньшинств намерен дойти до Европейского суда по правам человека, пишет издание.



В январе акции ЛГБТ-сообщества запретили в Благовещенске, Оренбурге, Салехарде и других городах. Николай Алексеев подчеркнул, что заявки на такие мероприятия отклонили уже более 60 субъектов Федерации.