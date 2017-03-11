ООН: мир переживает крупнейший с 1945 года гуманитарный кризис

Мир переживает крупнейший гуманитарный кризис с 1945 года, заявил глава отдела Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен. По его словам около 20 миллионов человек столкнулись с голодом. Более всего от нехватки еды страдают Йемен, Южный Судан, Сомали и Нигерия.

По словам О'Брайена, в ближайшие пять месяцев необходимо доставить в эти страны гуманитарную помощь на сумму почти в 4 с половиной миллиарда долларов. Он отметил, что оказанию помощи препятствуют вооружённые конфликты и нежелание воюющих сторон сотрудничать с гуманитарными организациями.

В январе О'Брайен заявил об опасности масштабного голода в Йемене. Спустя месяц ООН объявила о ситуации массового голода в нескольких районах Южного Судана. В настоящее время сотни тысяч жителей этого региона находятся на грани голодной смерти.