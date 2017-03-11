СМИ сообщили дату официального запуска Брекзита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует официально запустить процедуру выхода страны из Евросоюза во вторник, 14 марта. Об этом пишет газета The Daily Telegraph. Такую же дату называет телеканал Sky News.

На этой неделе Мэй заявила, что Лондон и Евросоюз готовы приступить к переговорам об условиях Брекзита. Процесс выхода изначально планировалось запустить к концу марта. На скором начале так называемого Брекзита настаивает кабинет министров.

В июне 2016 года жители Великобритании высказались за выход из Евросоюза. В середине февраля Палата общин одобрила законопроект, который дает право правительству начать переговоры о Брекзите. Документ был передан в Палату лордов, которая его также одобрила, но с поправками.