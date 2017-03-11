В Белоруссии на "Марше нетунеядцев" задержали оппозиционеров

В Белоруссии в городе Молодечно Минской области после марша против так называемого "налога на тунеядство" задержали лидеров оппозиции. Виталий Рымашевский, Анатолий Лебедько и Юрий Губаревич останутся в отделении милиции до суда.

На акцию, названную "Марш нетунеядцев", по оценкам журналистов, вышли от пятисот до тысячи человек. Участники митинга призвали власти страны отменить указ об обязательном ежегодном взносе в казну государства для неработающих граждан. В среду, 15 марта, в Минске пройдёт очередной марш против декрета о социальном иждивенчестве. Местные власти согласовали митинг численностью до тысячи человек.

Из-за "налога на тунеядство" в Белоруссии с февраля проходят массовые акции протеста. Согласно новому закону, каждый официально неработающий гражданин страны должен заплатить в казну около 200 евро в год. После митингов в Минске и регионах президент страны Александр Лукашенко перенес срок уплаты налога на следующий год. Протестующие намерены добиваться полной отмены сбора.