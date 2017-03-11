Европейский союз решил сократить финансовую помощь Турции

Евросоюз принял решение заблокировать выплаты по ряду проектов, направленных на интеграцию Турции в европейское пространство. "Мы юридически обязаны соотнести финансовую поддержку с тем прогрессом, которого достигает страна", – заявил в субботу, 11 марта, агентству DPA еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в субботу, 11 марта.

Негативные тенденции, начавшиеся ещё до июльского антиправительственного путча, противоречат не только стандартам ЕС, но и международному праву, заявил Хан.

Запланированная финансовая помощь Турции со стороны Евросоюза в период с 2014 до 2020 года составляет 4,45 миллиарда евро. Из этой суммы Брюссель на данный момент перевел Анкаре 167 миллионов евро.

Полной ясности относительно того, какие именно выплаты и на какой срок замораживает Брюссель, пока нет. "Немецкая волна" отмечает, что Евросоюз не прерывает диалога с Анкарой и желает помочь Турции в построении правового государства. Однако, по словам Йоханнеса Хана, "переговоры о вступлении Турции в ЕС фактически остановлены".