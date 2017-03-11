В Белоруссии арестованы Рымашевский, Губаревич и Лебедько

Сопредседатель "Белорусской христианской демократии" Виталий Рымашевский осужден на 15 суток за участие в акции против так называемого "налога на тунеядство" в городе Молодечно. Аналогичный приговор вынесли Юрию Губаревичу и Анатолию Лебедько. Лидеры правоцентристской коалиции пропустят все следующие акции протеста "недармоедов", запланированные на март и выйдут на свободу вечером 25 марта, когда будет отмечаться День воли.

Задержанная 10 марта после "Марша нетунеядев" в Молодечно лидер Христианско-демократического движения Ольга Ковалькова 11 марта осуждена на 7 суток административного ареста. Об этом сотрудники Молодечненского милиции сообщили отцу Ольги Александру Ковалькову.

Также, по данным издания, Гродненский горисполком отклонил заявку активистов на проведение в Гродно массового мероприятия 15 марта.