По ком звонит Познер

Скандал на шоу "Минута славы" благополучно завершился… новым скандалом. Евгений Смирнов, обвиненный Владимиром Познером и Ренатой Литвиновой в том, что у него нет ноги, не принял их извинений и покинул проект. Впрочем, слово "извинения" следует взять в кавычки. Познер скорее обвинил своих обвинителей в том, что они его "неправильно поняли". И еще раз повторил: таким, как Евгений, не место среди "полноценных людей" – пусть соревнуется с себе подобными. После этих "извинений" Евгений ушел…

Но есть и хорошая новость! Познер не стал извиняться перед другой участницей "Минуты славы" – Викторией Викторовной Стариковой, тем самым избавив ее от новой порции оскорблений. Напомню: восьмилетняя девочка имела неосторожность исполнить песню Земфиры, аккомпанируя себе на рояле. Познер отказался от голосования и велел ребенку бросить монетку – мол, "пусть она твою судьбу решает, а я умываю руки". Монетка оказалась гуманнее человека. В итоге зареванная девочка все-таки не поехала домой в Нижний Тагил. Хотя, возможно, для нее лучше было бы поехать – слишком высокую цену приходится платить за минуту славы, которая у нее и так есть.

Дело в том, что Виктория Викторовна – отнюдь не объект манипуляций тщеславных родителей, как себе вообразил Познер, а звезда YouTube со стажем. Петь, аккомпанируя себе на синтезаторе, она начала в четыре с половиной года. А к шести годам уже стала знаменитостью: сотни тысяч просмотров, победы на конкурсах, восхищение Филиппа Киркорова в эфире НТВ. И все это – ее личные достижения, родители тут ни при чем, они просто любят свою дочь и ею гордятся.

Сегодня это не исключение, а правило. Нужно быть ленивым и нелюбопытным человеком, чтобы не заметить, как сильно отличается жизнь современных детей от босоногого детства их родителей. На праздники им не накрывают отдельный "детский стол", они не обязаны собирать макулатуру и петь песенки Дмитрия Шаинского. И восьмилетняя Виктория Викторовна поет то, что захочет, а не "то, что положено в ее возрасте". В этот раз она захотела сделать приятное Ренате Литвиновой – спела "взрослое" произведение ее подруги. Вот, собственно, и все ее "преступление".

Старый мир, как пес безродный, яростно трясет фальшивыми медалями и брешет на молодую шпану

На самом деле, никаких "взрослых" песен сейчас не существует. Даже гангста рэп с ненормативной лексикой – не "взрослый", а специальный жанр, который далеко не всем взрослым "по возрасту". Что же касается поэзии, то современные дети понимают гораздо лучше своих родителей. Это и раньше было: в те же "лихие 90-е", пока благородный Дмитрий Медведев отплясывал под хиты группы "Комбинация", простые пацаны с рабочих окраин писали на стене "ГрОб". Сравните тексты этих групп и скажите: где поэзия, а где "юбочка из плюша"? И Цой с Кормильцевым писали явно не для поколения отцов. За двадцать лет разница между "отцами" и "детьми" стала еще заметнее. Особенно если речь идет о детях незаурядных, увлеченных, талантливых. Как раз такие дети приходят в другой проект "Первого канала" – "Голос. Дети".

Литвиновой и Познера там в жюри, к счастью, нет. Но дело их живет и побеждает, потому что звезды девяностых и нулевых, играющие роль наставников, отстали от тех, кого взялись судить. В итоге главным элементом шоу стала их растерянность и неадекватность, нарастающая от выпуска к выпуску. Потому что дети меняются, а члены жюри – нет. Дети, всерьез увлеченные музыкой, имеют широкий кругозор, ничего не боятся и абсолютно равнодушны к иерархии, сложившейся в российском шоу-бизнесе – отсталом и провинциальном. Это чувствуется. И это очень обидно для тех, кто гордится своим звездным статусом.

Уже не раз и не два наставники впадали в ступор и дружно отказывались от неординарного ребенка, способности которого были абсолютно бесспорными. И наоборот: раскрывали объятия звонкоголосым малышам и "солистам детского хора", которым так и хочется повязать пионерский галстук. Это странное поведение продиктовано стремлением любой ценой сохранить зону комфорта, добытую хитами "времен Очакова и покоренья Крыма". В условиях мафиозно-клановой системы это простое желание означает даже не застой, а кладбище. И ежегодные "байки из склепа" вместо "голубого огонька".

Между тем огромный мир за рамкой экрана телевизора не стоит на месте. Благодаря интернету и социальным сетям сегодня доступен любой контент с момента его публикации. Не нужно переплачивать фарцовщикам за винил, не нужно переписывать альбом любимой группы с помощью двухкассетного магнитофона. Реальный шанс стать звездой, не выходя из дома, дает аккаунт в YouTube. И все это доступно любому ребенку. Из таких детей на наших глазах формируется то самое "племя младое, незнакомое", "могучий поздний возраст" которого, увы, не каждому из нас суждено застать.

Скандалы на телевидении (уже состоявшиеся и только назревающие) – естественное следствие столкновения двух миров: отжившего и нарождающегося. Старый мир, как пес безродный, яростно трясет фальшивыми медалями и брешет на молодую шпану. Новый пока не осознал, что его предназначение – стереть с лица земли "послов рок-н-ролла в неритмичной стране". Так он их и сотрет: нажмет на Delete – и все...

Владимир Голышев – публицист и драматург

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