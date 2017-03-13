Япония предоставила Малайзии отпечатки пальцев Ким Чен Нама

Япония передала полиции Малайзии отпечатки пальцев убитого в феврале в аэропорту Куала-Лумпура брата лидера КНДР Ким Чен Нама. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, отпечатки хранились в Японии с 2001 года, когда Ким Чен Нам пытался въехать в страну по поддельному паспорту, был задержан и выдворен.

Уточняется, что Токио впервые с момента убийства Ким Чен Нама оказывает содействие в расследовании.

Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту столицы Малайзии 14 февраля. Мужчине набросили на лицо платок с быстродействующим ядом. В причастности к убийству подозревают десять человек. Двоим подозреваемым, гражданкам Вьетнама и Индонезии, уже предъявлены обвинения. Им грозит смертная казнь.

Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. В последние годы он в основном жил за границей и публично критиковал власти Пхеньяна. По данным южнокорейских СМИ, за убийством могут стоять спецслужбы КНДР.