Ким Чен Нам прожил всего 15-20 минут после того, как его отравили

Ким Чен Нам, 46-летний старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына, умер спустя 15-20 минут после того, как в аэропорту Малайзии ему набросили на лицо платок с нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщил министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам. По его словам, яд моментально воздействовал на сердце и легкие.

Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту столицы Малайзии 14 февраля токсичным веществом без вкуса и запаха. По данным судмедэкспертов, десяти миллиграммов такого яда достаточно, чтобы убить взрослого человека. Министр здравоохранения Малайзии допустил, что доза, которую получил брат северокорейского лидера, могла быть намного больше.

По делу об убийстве Ким Чен Нама задержаны трое человек — две женщины с вьетнамским и индонезийским паспортами и подданный Малайзии. Гражданка Индонезии в беседе с послами своей страны заявила, что перед покушением неизвестный дал ей 90 долларов с просьбой брызнуть в лицо Ким Чен Наму жидкостью, похожей на "детское масло" якобы для участия в телевизионном розыгрыше. На самой женщине нет видимых следов действия отравляющего вещества.

Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. В последние годы он в основном жил за границей и публично критиковал власти Пхеньяна. По данным южнокорейских СМИ, за убийством могут стоять спецслужбы КНДР.