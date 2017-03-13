СМИ: власти РФ хотят замедлить доступ к сайтам компаний-нарушителей

В российское законодательство могут быть внесены поправки, позволяющие замедлять доступ к сайтам интернет-компаний, нарушивших закон. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на чиновников, сотрудников интернет-компаний и операторов связи.

Законопроект подготовлен совместно Федеральной антимонопольной службой (ФАС), Роскомнадзором и другими ведомствами. Сейчас, по данным собеседников издания, он находится на финальной стадии согласования, в том числе в администрации президента. В случае принятия норма будет распространяться не только на иностранные, но и на российские компании.

Как рассказал источник, близкий к Кремлю, закрывать доступ к крупным ресурсам нецелесообразно, особенно в предвыборный период, поэтому было решено прибегнуть к такой мере. В то же время другой собеседник газеты отметил, что замедлять скорость технически сложнее, чем блокировать сайт.

Инициативу предложили после того, как корпорация Google отказалась выполнять требования ФАС о предустановке приложений на Android. Служба оштрафовала Google на 438 миллионов рублей и предписала устранить нарушения, но Google этого не выполнила.

Ранее удалять противоправный контент по решениям российских судов отказались Facebook и Twitter. В 2016 году в России впервые заблокировали крупнейшую зарубежную социальную сеть LinkedIn. Суд признал ее нарушителем закона о персональных данных, но компания отказалась устранять нарушения. Переговоры LinkedIn с Роскомнадзором о восстановлении доступа ни к чему не привели.