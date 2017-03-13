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ООН: жертвами конфликта в Сирии в 2016 году стали 650 детей

Раненые сирийские дети ожидают помощи врачей

Раненые сирийские дети ожидают помощи врачей

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В 2016 году более 650 детей стали в 2016 год жертвами конфликта в Сирии, следует из последнего отчета Детского фонда ООН ЮНИСЕФ. По данным международной организации, это рекордное число за три года, в течение которых ведется статистика.

При этом непосредственно в школах или около них в прошлом году были убиты как минимум 255 детей. Еще сотни умерли от болезней, которые можно было бы вылечить при наличии необходимых медикаментов и медицинской помощи, отмечается в докладе.

По данным ЮНИСЕФ, за прошлый год по меньшей мере 851 ребенок был вынужден участвовать в боевых действиях на стороне вооруженных группировок - это вдвое больше, чем годом ранее.

Около 6 миллионов детей в Сирии зависят от получения гуманитарной помощи, а четверть миллиона из-за пребыванияв осажденных районах лишены доступа к ней, отмечает dpa. Почти два миллиона сирийских детей не имеют возможности посещать учебные заведения.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. За это время погибли более 300 тысяч человек.

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