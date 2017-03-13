Юлия Самойлова представит Россию на "Евровидении-2017" в Киеве

Певица Юлия Самойлова представит Россию на конкурсе "Евровидение-2017", который состоится в Киеве в мае. Об этом сообщил "Первый канал". Она исполнит песню о любви "Flame Is Burning" ("Огонь пылает").

Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске. Она неоднократно участвовала в различных конкурсах, а также выступала на открытии Паралимпиады в Сочи в 2014 году.

Украина получила право принимать европейский песенный конкурс "Евровидение"после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Швеции в прошлом году. Песня рассказывает историю о депортации крымских татар при Сталине в 1944 году и воспринимается как комментарий к аннексии Россией Крыма в 2014 году и последующим репрессиям в отношении крымских татар.

Россия подтвердила свое участие в конкурсе в Киеве в конце октября. На Украине действуют черный и белый списки российских исполнителей, в зависимости от их позиции по отношению к аннексии Крыма и войне в Донбассе.