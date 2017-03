О чем это они вообще поют?

Хедлайнер двенадцатого выпуска программы "Музыка на Свободе" – снова главная группа мирового рок-н-ролла и наше музыкальное все The Beatles. Рок-критик Артемий Троицкий продолжает сентиментальное путешествие в прошлое и свой рассказ о влиянии "жуков" на Россию.

Продюсер трогательного проекта "Благодарная Россия – Beatles" Алексей Лямин передал мне не только альбомы Abbey Roadъ и "Русский Revolver", но и еще несколько пластинок, которые я прокомментирую чуть более поверхностно. Во-первых, это альбом Юрия Морозова. Юрий Морозов – малоизвестный в широких кругах, но абсолютно легендарный персонаж питерского рока, фактически отец самодеятельной рок-звукозаписи, уже, увы, покойный.

Бог с ним, с месседжем, зато это была настоящая музыка свободы

Он записал порядка 50 альбомов, начиная аж с 1973 года. В их числе есть пластинка "Юрий Морозов исполняет песни Beatles". Альбом вышел в 2006 году и содержит записи, сделанные с 1974 по 1995 год. Материал там довольно разношерстный: есть инструментальные версии, есть песни на оригинальном английском языке и есть песни, которые Юрий Морозов записал на русском с собственными текстами. В частности, песня "Желтое на зеленом". А что за оригинал, я думаю, вы догадаетесь не без труда – это авторская версия песни You can't do that. Текст не имеет к ливерпульцам никакого отношения и напоминает, скорее, творчество Майка Науменко.

Юрий Морозов: "Желтое на зеленом"

Почему именно Beatles оказали такое невероятное влияние не только на русскую музыку, но и на всю российскую – точнее, советскую – молодежь. Дело, в первую очередь, наверное, в изумительном мелодическом характере песен славной четверки. Если мы вспомним ранний рок-н-ролл, рок-н-ролл 1950-х годов – Элвиса Пресли, Чака Берри, Литтл Ричарда и так далее, – то, в общем-то, нетрудно заметить, что эта музыка не слишком сильно цепляла молодых строителей коммунизма. Даже стиляги, передовой отряд прозападной молодежи, во второй половине 50-х продолжали слушать оркестры Глена Миллера, Дюка Эллингтона и прочий джазовый свинг.

Почему так произошло? По моей теории, как раз из-за того, что собственно мелодический элемент в рок-н-ролле всегда был в большой степени задавлен могучим ритмом, драйвом, сексом и всем чем угодно. Никакой напевности в помине не было, и для русского уха это звучало чуждо и слишком экзотично. А у Beatles этого афроамериканского "сумбура вместо музыки" не было, а были все-таки в первую очередь потрясающие мелодии – и именно эти мелодии вкупе с прическами, вкупе с молодыми задорными голосами, вкупе с тем, что эти ребята были англичанами, представителями свободного мира, собственно, и породило красивейший миф о Beatles.

Неудивительно, что очень многие песни Beatles у нас не понимали, текстов никто не знал. Я с этим столкнулся сам, потому что как раз, будучи подростком, любил переводить тексты песен, и ко мне часто обращались и спрашивали: о чем это они вообще поют? Я рассказывал, о чем поют, но это никому особо не было нужно, поскольку хватало радости приобщения к волшебной музыке и светлым голосам, пусть даже и на совершенно незнакомом языке. Бог с ним, с месседжем, зато это была настоящая музыка свободы. Именно поэтому, наверное, довольно много имеется инструментальных версий песен Beatles в исполнении русских артистов. В частности, дуэт гитаристов из Петербурга Владимир Ткаченко и Виктор Молчанов выпустили альбом Double Fantasy в 2008 году – вновь с продюсером Алексеем Ляминым.

Ткаченко и Молчанов вместе идут по дороге Beatles

Следующая группа, исполняющая инструментальные версии песен Beatles, называется PuttinBeatles – не подумайте чего стремного, к Владимиру Путину это не имеет никакого отношения, а просто putting от глагола to put – "надеть, положить". PuttinBeatles – это инструментальный квартет во главе с гитаристом Сергеем Чипурновым и аккордеонисткой Оксаной Короткой, которые наигрывают песни Beatles. Интересно еще то, что с ними сотрудничают знаменитый аккордеонист Федор Чистяков из группы "Ноль" и Наиль Кадыров на бас-гитаре – тот самый, который играл в том числе и в "Аквариуме". В их исполнении представлю песню, знаковую для нашей страны, – Back in the USSR.

Возвращение в СССР под гармошку

В свое время (1968 год) эта песня, написанная, по словам ее автора Пола Маккартни, просто как пародия на Back in the USA Чака Берри, породила в USSR совершенно абсурдную легенду. Якобы в 1966 году, пролетом из Японии (или в Японию), Beatles остановились на несколько часов в аэропорту Шереметьево и дали концерт, на котором присутствовали члены Политбюро и прочее высшее начальство. Именно фактором "Политбюро" и заслонами КГБ все, уверявшие меня в правдивости этой версии, объясняли свое личное отсутствие на "закрытом" концерте – зато у каждого там побывал близкий друг или родственник...

Сергей Чипурнов присутствует еще в одном дуэте – Поляков и Чипурнов. Владимир Поляков и Сергей Чипурнов, альбом "Поляков и Чипурнов играют Beatles" 2005 года, песня Things We Said Today. У Beatles в оригинале вышла в альбоме A Hard Day's Night еще в 1964 году и по праву считается одной из самых изысканных их мелодий.

Cпасибо еще раз Алексею Лямину за его битломанское подвижничество!

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 12):

1. The Clang Group (UK). Acre Lane, LP Practice

2. Noura Mint Seymali (Mauritania). Arbina, LP Arbina

3. Jason Sharp (Canada). A Boat Upon Its Blood Pt.2, LP A Boat Upon Its Blood

4. Юрий Морозов (Россия). Желтое на зелёном, LP Юрий Морозов исполняет песни Beatles

5. Владимир Ткаченко и Виктор Молчанов (Россия). The night before, LP Double Fantasy

6. PuttinBeatles (Россия). Back in the USSR, LP Puttin on The Beatles Style

7. Поляков/Чипурнов (Россия). Things We Said Today, LP Играют Beatles

8. The Montecristos (UK). Pussywhipper, LP Born to Rock n Roll

9. The Montecristos ft.Mark Almond (UK). Brand new Cadillac, LP Born to Rock n Roll

10. Goblin (Italy). Suspiria, LP Suspiria

11. Eliza Carthy & The Wayward Band (UK). Fade And Fall (Love Not), LP Big Machine

12. Jack Name (USA). Werewolf Factory, LP Weird Moons

13. LXMP (Poland). Brasilia, LP Žony w praci