Украина проверит представительницу РФ на "Евровидении-2017"

Служба безопасности Украины проверит достоверность информации о возможных визитах в Крымроссийской певицы Юлии Самойловой, которая должна представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве. После этого ведомство примет решение относительно её допуска на украинскую территорию, передает агентство "Интерфакс-Украина".

Ранее о том, что Самойлова выступала в июне 2015 года на концерте в городе Керчь в аннексированном Крыму, сообщил в Фейсбуке руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко. "Вообще-то таких артистов СБУ в Украину не пускает", написал он. На Украине действуют черный и белый списки российских исполнителей, в зависимости от их позиции по отношению к аннексии Крыма и войне в Донбассе.

О том, что Юлия Самойлова представит Россию на конкурсе "Евровидение-2017", который состоится в Киеве в мае, сообщил в воскресенье вечером "Первый канал". Она исполнит песню о любви "Flame Is Burning".

Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске. Она неоднократно участвовала в различных конкурсах, а также выступала на открытии Паралимпиады в Сочи в 2014 году.

Украина получила право принимать главный европейский песенный конкурс после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Швеции в прошлом году. Песня Джамалы рассказывает историю о депортациях крымских татар при Сталине в 1944 году и воспринимается как комментарий к аннексии Россией Крыма в 2014 году и последующим репрессиям в отношении крымских татар.