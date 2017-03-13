В ряде районов Украины повреждены терминалы российских банков

В нескольких областях Украины неизвестные повредили банкоматы, залив их монтажной пеной, сообщает телеканал 112.ua со ссылкой на сообщение организации Гражданский корпус "Азов".

В ней заявили, что эта акция является "борьбой патриотов против российского влияния в украинской банковской сфере". В каких именно городах она прошла, в сообщении не уточняется.

Представители российских банков пока никак не прокомментировали ситуацию, передает телеканал "Дождь".

На минувшей неделе активисты из штаба блокады торговли с неподконтрольными властям Украины районами Донбасса пригрозили остановить работу украинского дочернего отделения Сбербанка. Тогда же неизвестные облили краской и разрисовали фасады отделений Сбербанка в Одессе и Киеве.