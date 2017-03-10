Украинские активисты пригрозили закрыть "дочку" Сбербанка

Активисты из штаба блокады торговли с неподконтрольными властям Украины районами Донбасса пригрозили остановить работы украинского дочернего отделения Сбербанка. Об этом заявил координатор Штаба Анатолий Виногорский.

По его словам, активисты дали две недели вкладчикам на то, чтобы забрать из банка свои деньги. "Если правительство не закроет это предприятие, мы закроем его сами", – цитирует Виногорского "Интерфакс". Он добавил, что основанием для закрытия Сбербанка является заявление банка об обслуживании клиентов по паспортам самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик".

9 марта дочернее отделение Сбербанка на Украине заявило об отказе обслуживать физических и юридических лиц с документами, которые были выданы на неподконтрольных украинской власти территориях. Заявление было сделано после того, как Национальный банк Украины пригрозил введением санкций против "дочки" Сбербанка из-за того, что российское отделение начало обслуживать клиентов, которые предъявляют в качестве удостоверения личности паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР".

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании российскими властями документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которые контролируют пророссийские сепаратисты. В Кремле заявляют, что признание Россией паспортов "ДНР" и "ЛНР" не нарушает международного права.

