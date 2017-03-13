Обвиняемый по делу "Норд-Оста" выступил с последним словом в суде

Хасан Закаев, которого обвиняют в причастности к теракту в театральном центре на Дубровке, заявил в своем последнем слове на суде, что, перевозя оружие, не знал о подготовке захвата заложников. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Оглашение приговора должно состояться 21 марта. Обвинение требует признать Закаева виновным в пособничестве в захвате заложников и удовлетворить все гражданские иски потерпевших на общую сумму около 100 миллионов рублей. Сам он признал вину только в хранении и транспортировке оружия.



Хасана Закаева задержали в декабре 2014 года после 12 лет розыска. По данным СМИ, он отвечал за доставку в Москву оружия и взрывчатки.

23 октября 2002 года во время показа мюзикла "Норд-Ост" террористы захватили театральный центр на Дубровке и три дня удерживали в заложниках около тысячи человек, требуя вывода российских войск из Чечни. 26 октября власти прервали переговоры и отдали приказ о штурме здания. В зал, где находились заложники, был пущен газ, состав которого до сих пор засекречен. Погибли 130 человек, более 700 пострадали. Все террористы были убиты.