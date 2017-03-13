Губернатора Полтавченко вызовут в суд

В Смольнинском суде Санкт-Петербурга прошло первое заседание по иску о признании незаконным распоряжения Комитета имущественных отношений об изъятии собора из оперативного управления музея "Исаакиевский собор" и передачи его в безвозмездное бессрочное пользование РПЦ. Суд привлек губернатора Петербурга Георгия Полтавченко в качестве заинтересованного лица. Также в процесс будут вовлечены Минкульт, Московский патриархат и Комитет культуры Санкт-Петербурга. Следующее заседание назначено на 17 апреля.