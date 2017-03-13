"Международная амнистия" критикует власти Белоруссии

В Белоруссии в минувшие выходные дни десятки мирно протестовавших граждан и работавших на месте акций протеста журналистов подверглись задержаниям и арестам в разных городах страны. В заявлении правозащитной организации "Международная амнистия", опубликованном в понедельник, отмечается усиление нажима давления властей на граждан, выражабщим своё мнение и проводящим мирные собрания.

По сообщениям СМИ, не менее 48 участников акций протеста, включая общественных лидеров и независимых журналистов, были задержаны 10-го, 11-го и 12-го марта в городах Бобруйск, Кобрин, Брест, Лунинец и Молодечно. Манифестанты выражали несогласие с президентским декретом "О предупреждении социального иждивинчества".

"На фоне подавления гражданских свобод в Белоруссии, размах нынешних выступлений протеста не имеет прецедента в последние годы. Похоже выступления горожан стали неожиданностью для властей", зявил директор Европейского и Центральноазиатского отделения "Международной амнистии" Джон Дальхьюзен. Правозащитники заявляют, что любой человек, арестованный в ходе мирных акций протеста за критику правительства, должен быть немедленно освобождён.