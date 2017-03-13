Украинские правозащитники после задержания ФСБ отпущены

Все украинские правозащитники, задержанные российскими пограничниками, отпущены. Это подтвердили в аппарате уполномоченного по правам человека в Украине, представитель которого был среди задержанных.

Утром в понедельник на административной границе с аннексированным Россией Крымом были задержаны украинские правозащитники из Крымской правозащитной группы, а также сотрудник аппарата украинского омбудсмена. На всех были составлены административные протоколы о "нарушении порядка нахождения в приграничной зоне" и выписаны штрафы.

В момент передачи этой новости в редакцию правозащитники находились на контрольно-пропускном пункте Каланчак за пределами территории, аннексированной Россией.

Украинские правозащитники, прибыв утром в понедельник на границу для мониторинга ситуации, оказались в буферной зоне, где были задержаны сотрудниками ФСБ. Их отвезли на КПП Армянск, где допросили, проверили документы и выписали протоколы об административном нарушении.